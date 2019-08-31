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9. Transanatolia Rally Raid yarışı sona erdi

Bolu'dan bir hafta önce start alan yarış Şanlıurfa etabıyla son buldu

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:35
9. Transanatolia Rally Raid yarışı sona erdi

ŞANLIURFA (AA) - Bolu'dan başlayan 9. Transanatolia Rally Raid yarışı, 2 bin 300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden Şanlıurfa'da sona erdi.

Bolu'da Abant Tabiat Parkı'ndan bir hafta önce başlayan ve 7 ülkeden 137 sporcunun 84 araçla katıldığı yarışın son gününde Şanlıurfa etabı gerçekleştirildi.

Tek Tek Dağları Milli Parkı'ndan start alan yarışmacılar, buradaki dağlık araziden geçerek, Mardin Ana Sulama Kanalı boyunca uzanan rotayı takip etti.

Yarışmacılar, daha sonra kent merkezinde Şanlıurfa Arkeloji Müzesi önündeki bitiş noktasına vardı.

Burada düzenlenen ödül töreninde çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, törende yaptığı konuşmada, yarışın Şanlıurfa'da son bulmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Sporcuların bölgedeki sıcak havaya rağmen farklı bir iklimi tanıma fırsatı bulduğunu dile getiren Beyazgül, "Sporcuların sıcak havadan şikayetçi olmadığını ve farklı yerleri, tarihi bir kenti gördükleri için mutlu olduklarını öğrendik. Bu da bizi mutlu etti. Şanlıurfa, bir çok peygambere, medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Son olarak da Göbeklitepe ile geçmişimize, tarihimize farklı bir bakış getiren şehir. Organizasyon yetkilileri ile bu spor alanında kentimizde farklı çalışmalar yapılması için görüşeceğiz." diye konuştu.


- Ülkenin tanıtımına katkı sağladı


Sporculardan Serhat Şükrü Saygılı da Transanatolia Rally Raid yarışının dünya ve Avrupa'nın sayılı yarışları arasında yer aldığını belirtti.

Heyecanlı ve keyifli bir yarış yaşadıklarını ifade eden Saygılı, "Finiş yerinin Şanlıurfa'da yapılması çok güzel oldu. 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi sayesinde burada olmamız bizim için çok önemli. Avrupalı yarışmacıların, misafirlerimizin buraya gelmesi de tanıtım açısından fayda sağlayacaktır." dedi.

Sporcu Cemil Islıkçı ise zorlu bir parkurda mücadele verdiklerini dile getirdi.

Türkiye'ye yakışan bir spor alanı içerisinde yer aldıklarını anlatan Islıkçı, "Bir iki kaza atlatmakla birlikte çok güzel bir hafta geçirdik. Ülkemizin her yeri çok güzel. Şanlıurfa'nın bu seneye özel bir özelliği var. Bu özellikle birleşen bir finiş gerçekleştirdik. Özellikle ülkemizin tanıtımı açısından güzel bir yarış geçirdik." diye konuştu.



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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:35
  1. 9. Transanatolia Rally Raid yarışı
  2. off road
  3. Ödül Töreni
  4. parkur
  5. Şanlıurfa

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