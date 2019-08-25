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9. Transanatolia Rally Raid başladı

Abant Tabiat Parkı'nda startı verilen yarış, 7'nci günün sonunda "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sona erecek

25 Ağustos 2019 Pazar 10:23
9. Transanatolia Rally Raid başladı

BOLU (AA) - 9. Transanatolia Rally Raid yarışı, Abant Tabiat Parkı'nda başladı.

Abant'ta bir otelin önünde toplanan ekipler, star öncesinde motosiklet ve diğer araçların bakımlarını yaptı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 7 ülkeden 137 sporcunun 84 araçla katıldığı yarışın startı, Abant Tabiat Parkı'nda verildi.

Rallinin ilk gününde Beypazarı, Nallıhan ve Gordion etaplarını tamamlayacak sporcular, Haymana'da mola verecek.

Acıgöl, Kapadokya, Kahramanmaraş, Nemrut Dağı ve Mardin etaplarını da geçecek sporcular, 7'nci günün sonunda "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye ulaşacak.

Toplam 2 bin 300 kilometrelik rotayı takip edecek ralliciler, çeşitli etaplarda mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:23
  1. "9. Transanatolia Rally Raid"
  2. Abant
  3. Bolu
  4. Şanlıurfa

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