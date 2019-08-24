9. Transanatolia Rally Raid - Rallide mücadele edecek araçlar Bolu Kent Meydanı'ndaki start seremonisinde ilgi odağı oldu



BOLU (AA) - Abant Tabiat Parkı'nda yarın başlayacak 9. Transanatolia Rally Raid yarışının start seremonisi yapıldı. Yarışlar için 7 ülkeden gelen 129 sporcu, Bolu Kent Meydanı'nda kurulan podyumdan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın işaretiyle çıkış yaptı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte yarışa katılan araçlar ilgi odağı oldu. Abant Tabiat Parkı'nda yarın saat 07.00'de başlayacak organizasyonun ilk etabında yarışçılar, Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana etabını tamamlayacak.



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