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Spor 9 Süper Lig kulübüne PFDK şoku!
Spor

9 Süper Lig kulübüne PFDK şoku!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 22:13:00 - 2024-04-16 22:31:40
9 Süper Lig kulübüne PFDK şoku!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu 9 Süper Lig kulübünü PFDK'ya sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımlar açıklandı.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Alanyaspor 'talimatlara aykırı hareketi'; Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor 'saha olayları' nedeniyle disipline gönderildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Samsunspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz da 'talimatlara aykırı hakareti' nedeniyle kurula gönderildi.

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fatih Karagümrük futbolcusu Ryan Mendes'in 'kural dışı hareketi' ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Galatasaray müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' de disipline sevk edilen konular oldu.

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