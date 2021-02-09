9 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! Vaka sayısında artış var

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 98 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 636 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

9 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 98 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 998’e yükseldi.

8 bin 636 yeni vaka sayısı

Toplamda 30 milyon 893 bin 496 test yapıldı. Bugün yapılan 137 bin 712 testten, 8 bin 636 yeni vaka sayısı, 659 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 548 bin 195 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 109 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 437 bin 382’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise bin 310 olduğu açıklandı.