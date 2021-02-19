MEB daha önce yaptığı açıklamada 12. sınıfların Mart ayında yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu. Liselerde yüz yüze eğitimin tam olarak hangi tarihte yapılacağı netleşti. İşte 9. sınıfların yüz yüze eğitime başlayış tarihi...

9. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ikinci döneme uzaktan eğitim ile başlandı. Yüz yüze yapılacak derslerde merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve

ihtiyaçlar dikkate alınarak hafta en az 16 saat, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlama yapılacak.