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Eğitim 9. sınıflar ne zaman okula gidecek? Yüksek riskli illerde 9. sınıflar ne zaman okula gidecek?
Eğitim

9. sınıflar ne zaman okula gidecek? Yüksek riskli illerde 9. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Çok yüksek riskli illerde liseler açılacak mı? 15 Şubat’ta köy okulları açıldı. 2 Mart itibariyle ilkokul, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Düşük ve orta riskli illerde ise ortaöğretim kurumlarında da eğitim başladı. Peki, 9. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 00:43:00 -
9. sınıflar ne zaman okula gidecek? Yüksek riskli illerde 9. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle tanıştı. Eğitimde aşlayan normalleşme adımları sebebiyle öğrenciler hangi illerde ne zaman yüz yüze eğitime başlanacağını merak ediyor. 9. Sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

9. sınıflar ne zaman okula gidecek? Yüksek riskli illerde 9. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime devam edilecek.

Düşük ve orta riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında haftada iki gün, günde 8 saat ve seyreltilmiş sınıf uygulaması şeklinde yüz yüze eğitim uygulanacak.

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarındaki 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla dersler haftada en az 16, en fazla 24 saat olarak planlanacak.

Düşük ve orta riskli illerdeki meslek liselerinin 9, 10 ve 11. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze yapılacak eğitimlerde meslek derslerindeki uygulama kazanımlarına öncelik verilecek.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının ders saati okul yönetimlerince belirlenmek üzere yüz yüze yapılacak eğitimlerde ortak derslerin yanı sıra 9 ve 10. sınıflarında Kur'an-ı Kerim ve Arapça, 11. sınıflarında Kur'an-ı Kerim ile hitabet ve mesleki uygulama derslerine yer verilecek. 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak dersler öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.  

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

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