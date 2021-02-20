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Eğitim 9. sınıflar ne zaman okula gidecek? Meslek liseleri ne zaman yüz yüze eğitime başlıyor?
Eğitim

9. sınıflar ne zaman okula gidecek? Meslek liseleri ne zaman yüz yüze eğitime başlıyor?

10. sınıflar 1 Mart'ta okula gidecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimle ilgili önemli kararlar verildi. 15 Şubat'ta köy okulları, anaokulları, kurslar yüz yüze eğitime başladı. 1 Mart'ta ise ilkokul, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırıldı. 9. ve 10. sınıf öğrencileri ne zaman okula gideceklerini merak ediyordu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, liseler ne zaman yüz yüze eğitime başlıyor. Meslek liselerinde yüz yüze eğitim ne zaman? Güzel sanatlar liseleri 1 Mart'ta açılıyor mu? Spor liseleri ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-20 09:11:00 -
9. sınıflar ne zaman okula gidecek? Meslek liseleri ne zaman yüz yüze eğitime başlıyor?

Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. 15 Şubat Pazartesi günü köy okullarında yüz yüze eğitim başlandı. 1 Mart itibariyle 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Pek çok kişi 9., 10. ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama geldi. Meslek liseleri ne zaman okula gidecek?

9. sınıflar ne zaman okula gidecek? Meslek liseleri ne zaman yüz yüze eğitime başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim uygulamalarına ilişkin illere gönderilen yazıda, 1 Mart'tan itibaren 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçileceği, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönem devam etmek isteyenlerin ise 15 Şubat'tan itibaren söz konusu eğitime devam etmelerinin sağlanacağı anımsatıldı.

Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır" bilgisi paylaşıldı.

Buna göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı Anadolu liseleri alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanan "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacak.

Çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulunca planlanacak.

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.

Öte yandan, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve saatleri de "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlandı.

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak, devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Kovid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek.

Mesleki eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.Yazıda, söz konusu uygulamaların Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere titizlikle uyularak yürütülmesi vurgusuna da yer verildi.

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