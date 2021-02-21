9.sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını en çok eğitim alanını olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci okullarından uzak kaldı. 15 Şubat Pazartesi günü köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Peki, 1 Mart’ta yüz yüze eğitim 9. sınıflarda başlayacak mı?

9. sınıflar ne zaman okula gidecek? Kim ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Milyonlarca 9.sınıf öğrencisi yüz yüze eğitime ne zaman ayın kaçında başlaması gerektiğini merak ediyor. 1 Mart’ta ise 1., 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Ayrıca 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacak.