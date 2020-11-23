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Gündem 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi ama sokak kısıtlaması onlar için devam ediyor!
Gündem

9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi ama sokak kısıtlaması onlar için devam ediyor!

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah itibariyle sona erdi. Ancak 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı bireyler için bazı kısıtlamalar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 07:37:00 - 2020-11-23 07:40:01
9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi ama sokak kısıtlaması onlar için devam ediyor!

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'de sona erdi.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

65 yaş ve üzeri dikkat

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

Kısıtlama sona erdi hareketlilik başladı

Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kurulan polis kontrol noktaları kaldırıldı.

Köprü ve D-100 Karayolu'nda araç hareketliği görüldü.

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