9 milyonluk makam aracına binen Meral'den ucuz şov

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlik olup 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'a gitti.

Şehit yakınına küfür eden vekil parçası Lütfü Türkkan'a sahip çıkarak vatandaşların tepkisini üzerine çeken Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almayı sürdürdü.

Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden aklınca siyasi şov yapmaya kalkışan Akşener, "5 maaş alan danışmanlar var, 11 maaş alan danışmanlar var" yalanını ortaya atarak "Cumhurbaşkanı'nın çok derdi var. O kadar çok çok. Şimdi kendi maaşına da yüzde 40 zam yapıyor, geçinemiyor. 140 bin lira ile geçinemiyor, ne yapsın” dedi.

Lüksten vazgeçmiyor: Değeri 9 milyonu aşıyor

Kuyruğuna takıldığı CHP'liler gibi açlık ve israf edebiyatı yapan Meral Akşener'in Alman otomotiv üreticisi AUDI'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen A8 Long modelini makam aracı olarak tercih etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Akşener'in tercih ettiği bu makam aracının değeri 9 milyon Türk Lirası'nı aşıyor. Vatandaşlar Meral Akşener'in bu tavrını 'ucuz şov' olarak nitelendirdi.

'Biz özel uçak kullanmayız' demişti! 1 ayda 16 kez uçmuş

“Biz özel uçak kullanmayız” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 ayda 16 defa özel uçak kullandığı ortaya çıkmıştı.

CHP'nin 'fakirleri' neredeyse yarı yaşıtları olan kadınlarla saraylarda evleniyor

Açlık ve israf edebiyatı CHP'liler neredeyse yarı yaşıtları olan kadınlarla saraylarda düğün yapıyor. 49 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu, 35 yaşındaki bir diğer CHP'li Tuba Torun ile ultra lüks bir törenle Boğaz'daki bir yalıda işletilen Bosphorus Palace Hotel'de evlendi. Geçtiğimiz aylarda ise 57 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek bir törenle 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan’la dünyaevine girmişti.