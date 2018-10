9 kurulda görev alan 76 isim çalışmalara başlıyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde oluşturulan ve geçtiğimiz günlerde ataması yapılan dokuz kurulun önümüzdeki hafta çalışmalarına başlaması bekleniyor. Kurulların başkanvekilleri de Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak ilk toplantıda belirlenecek.

Dokuz kurulda görev alan 76 isim, kurul çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı’na devredilen Çankaya Köşkü’nde yapacak. Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşecek toplantılar ise Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde olacak. Kurullar kendi çalışma takvimlerini kendileri belirleyecek. Haftalık, aylık toplantı dönemleri de yine kurullar tarafından tespit edilecek. Erdoğan, gerek gördüğü hallerde ise kurulları toplantıya çağıracak. Ana görevi ilgili alanda politika oluşturmak ve hükümete öneriler sunmak olan kurullar kendi alanlarıyla ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilecek.

Tanıdık simalar

Erdoğan ile kurulların yapacağı ilk toplantıda dokuz kurula birer başkanvekili belirlenecek ve açıklanacak. Başkanvekilleri, Erdoğan’ın katılmadığı toplantıyı ve kurulların ilgili çalışmalarını yönetecek.

Edinilen bilgiye göre; ‘Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na Prof. Dr. Mehmet Çelik’in; ‘Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na Ahmet Gündoğdu veya Prof. Dr. Yavuz Atar’ın; Ekonomi Politikaları Kurulu’na Nihat Zeybekçi’nin; ‘Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da olan Prof. Dr. Seyit Sertçelik’in; ‘Hukuk Politikaları Kurulu’na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un; ‘Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na Prof. Dr. Ümit Meriç’in; ‘Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’na Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın; ‘Sosyal Politikalar Kurulu’na Prof. Dr. Edibe Sözen’in; ‘Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral veya Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin “başkanvekili” olarak görevlendirilmesi bekleniyor.

Bütçeye ödenek

Kurulların giderleri için her yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesine ödenek ayrılacak. Kurulların üyelerine, gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılabilecek. Bu ek ödemede, yapılacak işin niteliği, çalışma süresi ve üstlenilen görev dikkate alınarak her bir üye için farklı tutarlar belirlenebilecek. Bu ödemeler hakkında aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.