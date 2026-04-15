9 kişi hayatını kaybetti! Enerji santralinde patlama
Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletindeki enerji santralinde meydana gelen patlamada 9 kişi yaşamını yitirdi.
15 kişi yaralandı
Kazan ünitesindeki patlamada, 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Polis, patlamanın muhtemelen kazan borusundaki aşırı ısınmadan kaynaklandığını belirtti.
Santrali işleten Vedanta adlı şirket tarafından yapılan açıklamada, Singhitarai tesisinde ’talihsiz bir olayın’ yaşandığı aktarılarak, kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.