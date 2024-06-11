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Yerel 9. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Yerel

9. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-06-11 17:35:00 -
9. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 9. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 9. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan Özbek asıllı anne Severa Kenzhebayev’in 4 yaşındaki oğlu Muhammet Ali, 9. kattaki evlerinin penceresinden düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. \ AA
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