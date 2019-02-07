9 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Konya merkezli 9 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında, biri muvazzaf 10 şüpheli gözaltına alındı.07 Şubat 2019 Perşembe 10:21
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, biri muvazzaf 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Zanlılardan 9'unun, askeri okullarda öğrenciyken daha önce ihraç edildiği bilgisine ulaşıldı.
İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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