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9 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Konya merkezli 9 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında, biri muvazzaf 10 şüpheli gözaltına alındı.

07 Şubat 2019 Perşembe 10:21
9 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, biri muvazzaf 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Zanlılardan 9'unun, askeri okullarda öğrenciyken daha önce ihraç edildiği bilgisine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 10:21
  1. Konya
  2. fetö
  3. tutuklama

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