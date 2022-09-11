  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı
Yerel

9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda toplam 9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 09:48:00 -
9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 adet jant ve lastik çalınması, oto hırsızlığına teşebbüs, 5 bin TL değerinde bisiklet hırsızlığı, yaklaşık 300m enerji nakil kablosu hırsızlığı, mazgal hırsızlığı, 55 bin TL değerinde el eşyası ve güvercin hırsızlığı ve evden hırsızlık olmak üzere toplam 9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23