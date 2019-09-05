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9 Eylül’de anlamlı konser

İzmirliler Ağustos ayında meydana gelen büyük orman yangınının yaralarını sarmak için Orman Konserinde buluşacak.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:15
9 Eylül’de anlamlı konser

İzmirliler Ağustos ayında meydana gelen büyük orman yangınının yaralarını sarmak için Orman Konserinde buluşacak. Ünlü sanatçıların ücret almadan vereceği konsere İzmirliler de fuara gelerek destek olacak. 9 Eylül günü fuar giriş ücretleri 10 TL olacak ve konserden elde edilecek gelir İzmir ormanlarının korunması için kullanılacak.


İzmir, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar’da başlayan daha sonra Menderes ve Seferihisar bölgesine yayılan yangının yaralarını birlikte sarıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir ormanlarını korumak için düzenlenen “Orman Konseri” de bunlardan bir tanesi. Ünlü sanatçıların ve İzmirlilerin desteği ile düzenlenen konserden elde edilecek gelir, İzmir ormanlarının korunması için yapılacak çalışmalarda kullanılacak.


“İzmir Tek Yürek” sloganıyla duyurulan ve 9 Eylül’de saat 18.30’da başlayacak konserde ilk olarak rap müziğin efsanelerinden Gazapizm çıkacak. Yine rap müziğin başarılı isimlerinden Anıl Piyancı hemen ardından Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, pop müziği sanatçısı Edis, kendine özgü tarzı ile Halil Sezai, rock müziğin efsane isimleri Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent İzmirlilerle buluşacak. Sanatçılar verecekleri dayanışma konserlerinden para almayacaklar. Fuar’a giriş ücreti ise o gün için 10 TL olacak.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:15
  1. konser
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