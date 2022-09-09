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Yaşam 9 Eylül Cuma sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:
Yaşam

9 Eylül Cuma sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:

9 Eylül Cuma günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 12:06:00 -
9 Eylül Cuma sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:

İstanbul’un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelecek?

9 Eylül Cuma sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler     :              Haraççı Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi   :              09.09.2022 11:21

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ataşehir

Etkilenen Mahalleler     :              Atatürk Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              09.09.2022 10:31

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler     :              Fatih Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi      :              Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebiyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi   :              09.09.2022 09:44

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler     :              Çiğdem Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              09.09.2022 11:12

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler     :              İncirköy Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              09.09.2022 11:14

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe         :              Fatih

Etkilenen Mahalleler     :              Derviş Ali Mah,Ayvansaray Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              09.09.2022 10:47

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler     :              Esentepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              09.09.2022 10:51

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler     :              Yenidoğan Mah,Gökalp Mah

Arıza Sebebi      :              İdaremiz Dışı Yapı İnşaatı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              09.09.2022 11:41

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler     :              Barbaros Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              09.09.2022 10:01

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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