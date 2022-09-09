9 Eylül Cuma sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:
9 Eylül Cuma günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul’un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelecek?
9 Eylül Cuma sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 09.09.2022 11:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2022 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebiyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 09.09.2022 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2022 11:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2022 11:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Ayvansaray Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2022 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2022 10:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah,Gökalp Mah
Arıza Sebebi : İdaremiz Dışı Yapı İnşaatı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2022 11:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2022 10:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.