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Kültür - Sanat 9 bin yıllık höyükte bulundu
Kültür - Sanat

9 bin yıllık höyükte bulundu

9 bin yıllık Amida Höyük'te son 1 yıldaki kazı çalışmalarında 900'ün üzerinde eser tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 18:59:00 - 2021-12-31 19:00:37
9 bin yıllık höyükte bulundu

Diyarbakırın merkez Sur ilçesinde Hurri- Mitanniler, Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Büyük Tigran Krallığı, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlıların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyükte bu yıl 900ün üzerine eser tespit edildi.

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Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Geçen yıla kadar Amida Höyük'te 8 bin yıldır kesintisiz bir yaşam vardı. Çalışmalarla bu yıl bu tarih, 9 bin yıla dayandı. Bu yıl 900'ün üzerinde eser tespit edildi. Milattan önce 7000'den başlayıp Osmanlı'ya kadar bütün dönemlere ait eserler var. Çok verimli bir kazı sezonu geçirdik" dedi.

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