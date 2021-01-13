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Gündem 9 bin yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ın kaç sene yatacağı belli oldu
Gündem

9 bin yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ın kaç sene yatacağı belli oldu

Hukukçular, 9 bin 803 yıl 6 aylık hapis cezası alan organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın kaç yıl hapis yatacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 09:09:00 - 2021-01-13 09:29:48
9 bin yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ın kaç sene yatacağı belli oldu

Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78’i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Adnan Oktar’ı, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, siyasal veya askeri casusluk, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım, 7 kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı, 27 kez nitelikli cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, eğitim hakkının engelleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi ve tehdit suçlarından önce 1075 yıl hapse mahkûm etti. Daha sonra yöneticisi olduğu örgüt üyelerinin cezaları da eklenince cezası 9 bin 803 yıl 6 ay hapis ve 400 bin lira para cezasına yükseldi.

Hürriyet'e konuşan avukat Mahir Işıkay, Oktar’ın 30 yıldan fazla hapiste kalamayacağını söyledi. Işıkay, “İşlenen suçların tarihlerine bakmak gerekiyor. Bu çerçevede İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemeler değişiklik gösterebiliyor. Ama her ne olursa olsun Adnan Oktar’ın toplam olarak yatacağı sürelerin miktarı mevcut kanuna göre 30 yılı geçemez” dedi.

Sabah yazarı Melih Altınok da Jirhat Kılıç isimli avukat arkadaşıyla konuştuğunu belirterek şunları yazdı: 

"Ancak görüşlerini aldığım avukat dostum Jirhat Kılıç, Oktar'ın işlenen her suç için ayrı ceza aldığını, ne kadar hapis yatacağının ise Ceza İnfaz Kanunu'na göre belirlendiğini söylüyor.

Yeni İnfaz Kanunu'muza göre de ağırlaştırılmış müebbet hapis alan birisi bile en fazla 30 yıl yatıyor.

Bu durumda ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmeyen ancak binlerce yıl ceza alan Oktar'ın içeride kalacağı sürenin çok daha düşük olacağını söyleyebiliriz.

Yani, şu an 65 yaşında olan Adnan Hoca'nın 15-20 yıl sonra dışarıda olacağını düşünebiliriz."

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Yorumlar

Putsavar

caaahaape maşası cinsi sapık zinacıların bayrak tutanı caaahapelii deyyüs.ZEBANİLER SANA NELER YAPACAK NELERRRR
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Şahika

Şimdi de bu şerefsizi bize besletecekler, haram zıkkım olsun benim verdiğim vergilerle alınan o yedikleri. Şeriat istiyorum, idam istiyorum, artık suçun cezasının olmasını istiyorum, milletle alay eder gibi yok dokuz bin yıl, yok on bin yıl gibi cezalar veren hâkime, savcıya, devlet başkanına da hakkımı helal etmiyorum...
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