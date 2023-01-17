9 bin kişilik listeyi Ali Babacan mı verdi acaba? "FETÖ" detayı tam bomba

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, İHA'ya, SİHA'ya ve Bayraktar'a kafayı takan Ali Babacan'la ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.

CHP yandaşı Can Ataklı'nın "Millet İttifakı iktidara geldiğinde 9 bin kişiyi görevden alacak. Yerine getirileceklerin listesi de hazır. İtiraz eden, sesini yükselten, karşı çıkan herkes Silivri'ye gönderilecek" sözlerini hatırlatan Güler, "Zaten Ali Babacan FETÖ'cüleri affedeceğini, sicillerini pürü pak hale getireceğini, görevlerine iade edeceğini söylemişti. 9 bin kişilik listeyi Ali Bey mi verdi acaba?" diye sordu.

Güler, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"Adını açıkça koyalım! Lafı eğip bükmeyelim! Yekten söyleyelim!

Artık hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu 6'lı Masa 'bozguncular' ittifakıdır. Ağır mı oldu? Olmadı! Az bile!

Türkiye'yi durdurmak için bir araya gelmişler! Yahu gizlemiyorlar ki! Saklamıyorlar da. Açık açık söylüyorlar...

Ne diyor Babacan? 'Biz gelince kusura bakmayın, savunma sanayiine dokunacağız'! Bak sen! Bey'imize cesaret gelmiş. 'Yahu bunu söylersem bu millet tefe kor beni' falan da demiyor. Yakmış gemileri...

İHA'ya, SİHA'ya, Selçuk'a, Haluk'a takmış kafayı! Tıpkı azılı Türkiye düşmanı, FETÖ savunucusu, eski Pentagon yetkilisi Micheal Rubin gibi. Neymiş? 'Türkiye savunma sanayiine yaptırım vakti gelmiş'miş. Öyle diyor Rubin efendi! Sonra da Ali Babacan sahne alıyor.

Kusura bakmayacakmışız!

Oldu bakmayız Ali Bey! Ne olacak ki? Güvenlikçi politikalar da nedir? İHA yeniyor mu, SİHA yeniyor mu? Damadı zengin etmekten başka ne işe yarıyor! 27 ülkeye ihraç ediyormuşuz, ne önemi var. Savaş kötü, barış iyi!

Vah ki vah!

HDP bile Babacan kadar cesaret edemedi. Ama PKK etti!

Babacan hafta sonu da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ağır iftiralarda bulunan Şebnem Korur Fincancı ile birlikteydi. Utanmasa elini öpecekti! O Fincancı daha sonra Alman DW'nin yayınına bağlanıp 'pişman değilim, sözlerimin arkasındayım' dedi.

Der!

Tüm bunlar olurken HDP'linin biri de katıldığı bir canlı yayında Deva Partisi'ni, Ali Babacan'ı övüyordu. 'Fingirdeşiyoruz' diyordu. HDP tabanı Babacan'ı çok sempatik buluyormuş.

Haklı!

Ali Babacan yaptığı bu tarz çıkışlardan cesaret almış olmalı 'Ben de aday olabilirim' demeye başladı. Olabilirsin tabii! Öyle ya 'karar vericilerin gözüne girmişimdir' diye düşünüyor sanırım. Girmiştir tabii, kriterlere uyuyor artık! Ceketini çıkarma tiyatrosu bile yaptı. Sanıyor ki ceket çıkarmakla seçim kazanılıyor.

Az öncesinde Kemal Bey de TSK'nın komuta kademesine saldırdı. Derdiniz nedir sizin?

Tüm bunlar yaşanırken, bu ülkede Başbakanlık yapmış Davutoğlu Bey'imiz 'koltuk' derdinde. Birlikte yönetecekmiş! Aksi olursa kriz çıkarırmış. Bu mudur Ahmet Bey!

Meral Hanım'ın gıkı çıkmıyor!

Temel Bey'imizin bu konudaki tavrını biliyoruz zaten. Vaktiyle o da saldırmıştı SİHA'lara. Hem de Erbakan'ın en büyük hayali olmasına rağmen.

Vah ki vah!

Özetle diyorlar ki!!!

Biz gelince savunma sanayii yatırımlarını durduracağız.

Biz gelince Doğu Akdeniz'den çekileceğiz.

Biz gelince Karadeniz'de doğalgaz aramayacağız.

Biz gelince Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurulmasına ses çıkarmayacağız.

Biz gelince Doğu ve Güneydoğu illerine özerklik tanıyacağız.

Biz gelince Anayasa'nın değişmezlerini değiştireceğiz.

Biz gelince FETÖ'cüleri affedeceğiz.

Diyorlar. Hepsini tek tek söylediler.

Peşine de ekliyorlar 'Kusura Bakmayın'! Olur bakmayız!

Ne güzel!

Türkiye tarihi bir yol ayırımına girdi. Görünen o ki seçime kadar geçecek süre çok sıkıntılı olacak. İçeriden dışarıdan her türden tertibi uygulamaya alacaklar.

FETÖ'cü alçağın biri 'Erdoğan'ın diploması yok' yalanını tekrarlayıp şu çıkarımda bulunuyor. 'Erdoğan'ın attığı bütün imzalar geçersizdir'.

CHP yandaşı Can Ataklı da 'Millet İttifakı iktidara geldiğinde 9 bin kişiyi görevden alacak. Yerine getirileceklerin listesi de hazır' diyor. Rektöründen, MİT'ine, TSK'sından, savcısına, hakimine 9 bin kişi!

İtiraz eden, sesini yükselten, karşı çıkan herkesi de Silivri'ye göndereceklermiş.

İşte bu!

Bravo size!

Yetmez ama evet!

Zaten Ali Babacan FETÖ'cüleri affedeceğini, sicillerini pürü pak hale getireceğini, görevlerine iade edeceğini söylemişti.

9 bin kişilik listeyi Ali Bey mi verdi acaba?"