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Medya 9 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Dizilerde 9 Aralık TOTAL ve AB'de hangi dizi birinci oldu?
Medya

9 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Dizilerde 9 Aralık TOTAL ve AB'de hangi dizi birinci oldu?

Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 8 Aralık 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki 9 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler....

Yeniakit Publisher
2022-12-09 16:49:00 - 2022-12-09 17:00:31
9 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Dizilerde 9 Aralık TOTAL ve AB'de hangi dizi birinci oldu?

8 Aralık 2022 reyting sonuçları araştırılmaya başladı. Her hafta Perşembe günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yayındaydı. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Dünün reyting sonuçları, bugün açıklandı. Peki 9 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

9 ARALIK CUMA REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

9 Aralık Cuma reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıkandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

8 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

8 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları şu şekilde:

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Aldatmak", 3.sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Aldatmak", 3.sırada "Esra Erol'da" yer aldı..

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