  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail, 34 çeşit elektronik aletin Gazze'ye girişini yasakladı
Terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon!
Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu
Ekşi Sözlük'ün ayaklanma çağrısına soruşturma!
Ekonomi 9 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Ekonomi

9 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle şaşırtan yükselişlere imza atan altında, büyük çaplı düşüşler meydana gelmeye başladı. Altın alımı yapmak isteyen veya elindeki altını satmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını takip etmekte. Peki, 9 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-09 23:20:00 -
9 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

En çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altın, her geçen gün düşmeye devam ediyor. Altın alacakları sevindiren fiyatların son durumu merak ediliyor. İşte merak edilen haberin devamı…

9 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Gram altın

Alış 484TL

Satış 486 TL

Çeyrek altın

Alış 774 TL

Satış 791 TL

Yarım altın

Alış 1.543 TL

Satış 1.582 TL

Cumhuriyet altın

Alış 3.096 TL

Satış 3.155 TL

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay