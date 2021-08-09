9 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle şaşırtan yükselişlere imza atan altında, büyük çaplı düşüşler meydana gelmeye başladı. Altın alımı yapmak isteyen veya elindeki altını satmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını takip etmekte. Peki, 9 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?
En çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altın, her geçen gün düşmeye devam ediyor. Altın alacakları sevindiren fiyatların son durumu merak ediliyor. İşte merak edilen haberin devamı…
9 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Gram altın
Alış 484TL
Satış 486 TL
Çeyrek altın
Alış 774 TL
Satış 791 TL
Yarım altın
Alış 1.543 TL
Satış 1.582 TL
Cumhuriyet altın
Alış 3.096 TL
Satış 3.155 TL