9, 10, 11 ve 12. sınıf nasıl geçilir? Yıl sonu başarı puanı kaç? 9, 10, 11 ve 12. sınıf başarı puanı kaç? 9, 10, 11 ve 12. sınıf başarı puan hesaplama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin yazıda, sınıf geçme, sınıf tekrarı ve başarı puanları ile ilgili tüm detaylara yer verildi. Öğrenci de sınıf geçme, sınıf tekrarı ve başarı puanı ile ilgili işlemleri merak ediyordu.

Sorumluluk sınavları ne zaman?

2020 sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gönderilen yazıda, dikkat çeken kararlar şöyle: İkinci dönem sınavları 18 Haziran 2021’e kadar tamamlanacak. Sorumluluk sınavları ise 21 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı?

Devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı? Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacak.

9, 10, 11 ve 12. sınıf başarı puanı kaç?

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.

Hazırlık sınıfı öğrencileri sınıf geçme, sınıfta kalam nasıl olacak?

Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden yıl sonu puanlarına göre 50'nin altında puan alarak başarısız olanların sorumlu olarak 9. sınıfa geçişleri sağlanacak.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hazırlık sınıfında öğrenim görüp birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden sonraki yıllarda da sorumluluğu devam eden öğrencilerin yeterlilik sınavlarının, yönetmelikte belirtilen sorumluluk sınavları sayısınca ve bu sınavlarla aynı tarihlerde uygulanacak ve sorumluluk sınavlarının başarı kriterlerine göre değerlendirilecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerin, bu derslerin ilgili tüm konu ve kazanımlarından, 2019-2020 eğitim ile öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin ise aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulacak.