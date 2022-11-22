8’inci Dünya Helal Zirvesi için geri sayım sürüyor

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete, 40’a yakın ülkeden 500’e yakın firmanın stantla katılacağı organizasyonun büyük ilgi göreceğini vurguladı. Ete, “Her yıl 400’e yakın yerli ve yabancı firmanın stant açtığı, 10 bini yabancı 40 bine yakın ziyaretçinin ağırlandığı İİT Helal Expo Fuarı’nda bu sene de 1 milyar Euro iş hacminin yakalanmasını öngörüyoruz. 2021 yılında olduğu gibi bu yıl da 90’dan fazla ülkeden 4 gün boyunca 9 bine yakını yabancı 40 bine yakın toplam ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

Genç girişimcilere fırsat

8’inci Dünya Helal Zirvesi’ne de değinen Ete, şunları kaydetti: “Zirvenin 11 farklı oturumunda 50’den fazla uluslararası konuşmacı sunum gerçekleştirecek. Ayrıca Dünya Helal Zirvesi çatısı altında 40’a yakın ülkeden uluslararası şefin katılımıyla Uluslararası Aşçılar Şampiyonası gerçekleşecek. Muhafazakâr giyim ve aksesuar firmalarının katılım yaparak ürünlerini tanıtacakları fuarda Muhafazakâr Moda ve Sanat Sokağı’nın yanı sıra dünya lezzetleri sokağı da ziyaretçileriyle buluşacak. 2021 yılında olduğu gibi bu yıl da girişimlerin projelerini gelen uluslararası yatırımcı kitlesine tanıtabilmeleri için özel bir Start Up Zone alanı ayrıldı. Bu alanla girişimcilere fırsat oluşturuldu.”

Türkiye üsse dönüştü

Dünya helal pazarının 5 yıl içinde 10 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini de anlatan Ete, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin bu alanda bir üsse dönüştüğüne dikkati çekmek isteriz. Her yıl düzenlediğimiz organizasyonumuzla ülkemizi hem dünya helal pazarının üssü haline getirdik hem de Türkiye’nin helal pazarından aldığı payı büyütmesine katkı sağladık. Türkiye’nin payı hali hazırda 150 milyar doları aştı. Daha gidecek çok yolumuz var.”