89 yaşındaki 'uçkur düşkünü' zampara, 60 milyon lira tazminat ödeyecek

Adına "sosyete dünyası" denilen "rezaletler dünyası"nda yaşanan bir skandala yargı ağır ceza kesti. Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman ile 89 yaşındaki Kemal Gülman'ın 8 yıldır süren boşanma davası dün sonuçlandı. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Feryal Gülman'ın 'zina' nedeniyle açtığı davada, Kemal Gülman'ın 60 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti.

Feryal Gülman, 27 yıllık eşi Kemal Gürman’ın kendisini 22 yaş küçük biriyle aldattığını öne sürüp, kocasına ait şirketlerin yarısına tedbir kararı istemiş, dava dilekçesinde 200 milyon liralık tazminatın yanı sıra kendisi için 200 bin, çocuğu Kemal Aslan için ise 25 bin lira nafaka talep etmişti. Kemal Gülman ise, eşinin açtığı 200 milyon liralık tazminat istemli boşanma davasına karşılık ‘kötü muamele’ nedeniyle 500 bin liralık karşı boşanma davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi, Kemal Gülman ile Feryal Gülman’ı eşit kusurlu bularak, nafaka ile tazminat taleplerini reddetmiş ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanmalarına karar vermişti. Gülman çifti, yerel mahkemenin kararına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren Yargıtay, mahkeme kararının çelişkili olduğu gerekçesiyle kararı bozarak, geri göndermişti.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen dava karara bağlandı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde 8 yıldır süren davanın karar duruşmasına Gülman çifti katılmazken, avukatları duruşmada hazır bulundu. Gizlilik kararı bulunan ve yarım saat süren duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Feryal Gülman’ın ‘zina’ nedeniyle açtığı boşanma davasını kabul etti. Mahkeme, Kemal Gülman’ı 30 milyon lira maddi, 30 milyon lira da manevi tazminata hükmetti. Kemal Gülman'ın ‘kötü muamele' nedeniyle açtığı karşı boşanma davası ise reddedildi.

Feryal Gülman, geçtiğimiz günlerde de Kemal Gülman'ı 59 yaş küçük bir başka sevgilisiyle uçakta yakalamıştı.