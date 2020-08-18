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Ekonomi 89. İzmir Enternasyonal Fuarı, "Akdeniz" temasıyla 9-13 Eylül'de düzenlenecek
Ekonomi

89. İzmir Enternasyonal Fuarı, "Akdeniz" temasıyla 9-13 Eylül'de düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-08-18 21:23:00 -
89. İzmir Enternasyonal Fuarı, "Akdeniz" temasıyla 9-13 Eylül'de düzenlenecek

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) 9-13 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile 9-13 Eylül'de düzenlenecek 89. İEF hakkında görüşme yaptıklarını ve Pekcan'ı açılışa davet ettiklerini belirtti.

İEF'nin 89 yıldır olduğu gibi bu yıl da Kültürpark’ta gerçekleştirileceği bilgisini paylaşan Soyer, fuarın konuklarını Kovid-19 salgını kurallarına uygun olarak "Akdeniz" temasıyla ağırlayacaklarını kaydetti.

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