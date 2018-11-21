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85 bin bebek açlıktan hayatını kaybetti

3 yıldır süren iç savaş ve abluka ile yaşayan Yemen halkının en büyük sorunu gıda.

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:27
85 bin bebek açlıktan hayatını kaybetti

YEMEN'de 3 yıldır süren savaşta açlık nedeni ile binlerce çocuk hayatını kaybediyor. Uluslararası yardım örgütü Save the Children'ın (Çocukları Koruyun) açıklamasına göre 3 yıldır süren savaşta açlık nedeni ile 5 yaş altı 85 bin çocuk hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) de geçen ay yaptığı açıklamada yaklaşık 14 milyon Yemenli'nin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu  açıklamıştı. 22  milyon insanın yardıma muhtaç olduğu ülkede savaş ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin uyguladığı abluka nedeniyle ülkede son yüzyılın en büyük gıda krizi yaşanıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre ülkenin en büyük liman kenti Hudeyda isyanci Şii Husilerin elinde. Taraflar Hudeyda'da geçen hafta sonu karşılıklı saldırıları durduracağını açıklamıştı ancak bölgeden hâlâ çatışma ve bombardıman haberleri geliyor.

Savaştan önce Yemen'in gıda ithalatının %90'ı bu limandan yapılıyordu. Ticari ithalatın aylık bazda 55 bin metrik ton azaltığına dikkat çeken Save the Children, bu miktarın 2.2 milyonu çocuk olmak üzere 4.4 milyon kişinin ihtiyaçlarına denk geldiğini belirtti.

Artan gıda fiyatları ve ülke para biriminin iç savaş nedeniyle değer kaybetmesi de giderek daha fazla ailenin yeterli gıdaya ulaşımını tehlikeye atıyor. BM verilerine göre savaşta en az 6 bin 800 sivil hayatını kaybetti ve 10 bin 700'den fazla sivil yaralandı.İlaç sıkıntısının da yaşandığı ülkede 1.2 milyon kişinin de koleradan etkilendiği tahmin ediliyor. BM savaşı sonlandırmak için müzakerelere geri dönülmesine çabalıyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 09:27
  1. açlık
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  3. savaş
  4. suudi arabistan
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