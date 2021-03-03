83 milyonun sınavı! Kısıtlamalar kalktı, okullar, restoranlar, kafeler açıldı

Tüm Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusuyla dün başlayan kademeli normalleşmenin sevincini yaşarken, uzmanlar bu yeni dönemin vatandaşlar için de büyük bir sınav olacağına dikkati çekiyor. Yüz yüze eğitimle birlikte, lokanta, kafe, kahve ve çay bahçeleri gibi işletmeler yüzde 50 kapasite ile açılıp kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılırken bundan sonra tamamen normalleşme de yeni kısıtlama kararları da vatandaşların bireysel önlemleri ile gerçekleşecek. Uzmanlar özellikle yüz yüze eğitimin devam etmesi gerektiğini, velilerin alması gereken önlemlerin de bu süreçte çok önemli olacağına dikkati çekiyor.

1 Haziran’ı unutmayın

Geçen yıl 1 Haziran’da alınan normalleşme kararının ardından insanların rehavete kapılmasıyla virüsün hızla tüm ülkeye yayıldığını hatırlatan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Güntürkün, vatandaşları bu sözlerle uyardı: “Bu yılki vaka sayısı geçen yıla göre daha üst seviyelerde. Şu anda vaka sayısı 9 binin üzerinde. Vatandaşların bu ayrıntıyı çok dikkate alması gerekiyor. Alınan karar tıbbi bir gerekçeyle alınan bir karar değil. Yüz yüze eğitim en başından beri bizim de desteklediğimiz bir konu. Ancak veliler bu süreçte çok dikkatli olmalı. Özellikle çocuklara hastalığı kendilerinin hafif geçirebilecekleri ama anne baba ve evdeki yaşlı bireylere bulaştırabilecekleri, okulda tedbirlere mutlaka uymaları gerektiği iyi anlatılmalı.”

Yüksek artışı olan illerde neler yaşanıyor

“Bunun yanı sıra ekonomik kaygıları olan kişilerin de bir yandan desteklenmesi gerekiyor. Çeşitli önlemler alınması konusunda bizimde fikirlerimiz var. 65 yaş ve 20 yaş altı için uzun süren bir yasağın olması bunların psikolojik ve sosyal olarak çok etkiledi. Bununla ilgili sosyal programlar ve çeşitli etkinlikler yapılarak sosyal ve psikolojik yönden desteklenmesi gerekiyor. İl bazlı yapılan yeni normalleşmeye göre illerden illere seyahat yasaklarının olmadığı bir durumda vaka artışı yaşanabilir. İl bazlı ayrımların seyahat yasaklarının olmadığı bir durumda genelde tartışmalı bir konu olacak. Yüksek artışı olan illerde neler yaşanıyor. İl hıfzıssıhha ne kararlar aldı, düşük riskli illerde ne kararlar aldı, bunu incelemek gerekiyor. Tabii denetimlerde uygulanan cezalarda buralarda çok önemli. Bu iller arasında yanlış giden problemler doğru tespit edilerek düzeltilmesi gerekiyor. Pandeminin üç boyutlu sosyal, ekonomik ve sağlık alanında. Bir boyutu ele alındığında, diğer boyutu desteklenmediği sürece sürekli sıkıntıların oluşacağı bir gerçek. Mutasyona uğrayan bir virüs Türkiye’de de söz konusu. Kronik hastalıkları olanların bu virüse karşı çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Mutasyonlu virüsün neden daha çok bulaştırıcı olduğu konusunda henüz sonuçlanan bir çalışma yok. İnsanların kesinlikle yeni normalleşme ile birlikte rehavete kapılarak, havaların da ısınmasıyla kalabalık ve kapalı ortamlara girmekten kaçınması gerekiyor. Mesafe, maske ve temizlik de kesinlikle aksatılmamalı” uyarılarında bulundu.