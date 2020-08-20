83 milyon kontrolsüz pikniğe dur demeli!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, “İnsanımız ormana, yeşile, doğaya sahip çıkıyor. Küçük bir yangın da çıksa gündeme oturuyor. İnsanların hassasiyeti açısından memnuniyet verici. Ancak tabii gönül istiyor ki hiçbir tane yangın olmasın. Bir metrekarelik alan yanmasın. Ama iklim değişikliği, havaların ısınması orman yangınlarında tetikleyici faktör oluyor. İnsanların piknik yaparken, daha hassas davranması gerekiyor. Devletin piknik için belirlediği alanların dışına taşmaması gerekiyor. Mart ayından itibaren pandeminden dolayı insanlar eve kapandı. Haziran ayından itibaren bir serbestlik oluşunca, sanki hastalık bitti. Normal hayata döndük algısı toplumda yanlış bir algı olarak oturdu. 83 milyon ülke insanı olarak, orman yangınları istemiyorsak, kontrolsüz pikniği durdurmamız gerekiyor” dedi.

İşçi sorunları çözülmeli!

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da “Ülkemizde sıcakların artmasıyla birlikte çok hızlı tutuşan bitki örtüsüne sahip yüzde 80 oranında insan hatasıyla meydana gelen orman yangınlarına müdahale ve işçi yetersizliği durumu söz konusu olduğunda ne yazık ki yanan orman alanı beklenenden daha fazla olabiliyor. İşçi yetersizliğinin verdiği zararlara da değinmemiz gerekiyor, arazözlerle yangın alanlarına 10 dakika içerisinde ulaşıyoruz ama araçlarımızda toplam 6 kişi olması gerekirken ne yazık ki işçi yetersizliğinden dolayı 3 kişi olay yerine ulaşıyor. Müdahalenin yetersiz kaldığı anlarda 3-4 saat mesafedeki ekiplerden destek isteniyor. Orman işçilerimiz bir yandan mücadele verirken bir yandan da kısa çalışma süreleri ile ilgili stres yaşıyor, tecrübeli işçi çalıştırma koşulu olan bu alanda ne yazık ki işçilerimiz kadroya alınmadan yeni kadro ilanları haberleri geliyor. Mevcut çalışanın kadro beklediği bir durumda onlara bekleyin deyip yeni kadrolu alım söz konusu olması halinde mücadele ve iştiyak zedeleniyor. Bizler Öz Orman İş olarak bir yaşatma mücadelesi veriyoruz. Ateş savaşçılarımızın kadroya alınması, yeni alımların da kadrolu şekilde gerçekleşmesi elzem. Saha ve orman içinde mücadele yapılmasının önemine değinirken neredeyse bir işçiye bir amir sisteminin fayda vermeyeceğini ateşle mücadele edenin işçiler olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Yanan ormanlarımız milli sermayemizdir” ifadelerini kullandı.