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Aktüel 81 ŞÖNİM ve 347 SHM'de "Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları" oluşturuldu
Aktüel

81 ŞÖNİM ve 347 SHM'de "Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları" oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:50:04 -
81 ŞÖNİM ve 347 SHM'de "Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları" oluşturuldu

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve 347 Sosyal Hizmet Merkezinde (SHM) "Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları" oluşturduklarını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ildeki ŞÖNİM'ler ile 145 kadın konukevinde şiddet mağduru vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirtti.

ŞÖNİM'ler ve kadın konukevlerinin yanı sıra şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların ihtiyaç duydukları konularda sosyal hizmet modellerine erişimlerini kolaylaştırmak, birebir destek almalarını sağlamak amacıyla SHM'lerin de etkinliğini arttırdıklarını kaydeden Selçuk, "2020 yılı itibarıyla 81 ŞÖNİM ve 347 SHM'de 'Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları' oluşturduk. Bu sayede kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki koruyucu ve önleyici hizmetler, SHM Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları ile daha etkin ve ulaşılabilir hale geldi." ifadelerini kullandı.

Şiddetle mücadelede ŞÖNİM ve SHM'lerin iş birliği içinde olduklarını aktaran Selçuk, Bakanlığın "Aile Bilgi Sistemi" üzerinden veri akışı yoluyla ilgili birimler arasında kurulan hızlı irtibat ve eş güdümlü çalışma sayesinde mağdurlara daha kısa sürede ulaştıklarını vurguladı.

Bakan Selçuk, Kadın Hizmetleri İrtibat Noktalarının, 25 Kasım 2019'da Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa hazırladıkları 75 maddelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" içinde de yer aldığını hatırlattı.

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