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Gündem 81 ili dolandırdı İstanbul’da yakalandı
Gündem

81 ili dolandırdı İstanbul’da yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-04 07:59:00 -
81 ili dolandırdı İstanbul’da yakalandı

İnternet üzerinden verdiği sahte ilanlarla Türkiye’nin 4 bir tarafında onlarca kişiyi dolandıran dolandırıcı Selçuk Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince İstanbul’a geldiği gün yakalandı. 36 yaşındaki Selçuk T.’nin 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve hakkında 51 ayrı suçtan aranmasının olduğu ortaya çıktı.

İnternet üzerinden ikinci el eşya satan sitelere sahte ilanlar oluşturup elektronik eşya satışı yapan bir kişi Türkiye'nin her tarafından birilerini dolandırmayı başardı. İnsanları dolandırmaya 2019 yılında başlayan şahsa yönelik şikayetler ardı ardına gelmeye başladı.

Ankara, Adıyaman, Adana, Antalya, Ardahan, Malatya, Konya, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa, Hakkari, Bayburt, Sinop, Siirt, Tokat, Mersin, İstanbul, Tekirdağ ve daha nice illerde şahsa yönelik şikayetler oluşturuldu.

ESENYURT'TA LÜKS REZİDANSTA YAKALANDI

Hakkında 68 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Selçuk T. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a giriş yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri o dolandırıcının Esenyurt'ta bir lüks rezidansta olduğunu tespit etti. Dün gece yapılan operasyonla gözaltına alınan Selçuk T. İşlemlerinin ardından sevk mahkemeye sevk edildi.

68 YIL CEZAYA RAĞMEN "BEN YAPMADIM" DEDİ

Hakkında onlarca ilden yapılan şikayetlere rağmen "ben kimseyi dolandırmadım, benim kimliğimi kullanmışlar" diyen Selçuk T.'nin 51 ayrı suçtan da aranmasının olduğu ortaya çıktı. Selçuk T. 68 yıl 6 ay kesilmiş cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.
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