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Sağlık 81 ile genelge gönderildi! Özel hastanelerde Kovid-19 aşısı yapacak
Sağlık

81 ile genelge gönderildi! Özel hastanelerde Kovid-19 aşısı yapacak

81 il sağlık müdürlüklerine gönderilen genelge ile özel ve üniversite hastanelerinde de koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılacak. Bu uygulama ile birlikte ilk defa bu hastanelerde MHRS'ye dahil edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:25:00 - 2021-01-05 16:29:53
81 ile genelge gönderildi! Özel hastanelerde Kovid-19 aşısı yapacak

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de Merkezi Hastane Randevu Sistemi'ne (MHRS) dahil edildi.

Özel hastanelerde aşı yapacak

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "MHRS Kullanıcı Bilgileri" başlıklı yazı, ülke genelinde İl Sağlık müdürlüklerine gönderildi.

Yazıya göre, Bakanlıkça uygulanacak Kovid-19 aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde (Kamu/Vakıf) oluşturulacak Kovid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı olacak vatandaşlar ise bu birimlere MHRS üzerinden alacakları randevuyla başvuracak.

Özel ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye katıldı

Halihazırda MHRS üzerinden Aile Sağlığı Merkezlerine ve Bakanlığa bağlı kamu hastanelerine randevu veriliyor. Kovid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye dahil edilmiş olacak.

Aşı uygulamasının MHRS üzerinden randevulu yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye tanımlanacak. Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

MHRS sorumlusu bilgileri, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde görevli Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) yetkilileri tarafından "aktif.saglik.gov.tr"adresinde bulunan "MHRS Sorumlusu Tanımlama" ekranına tanımlanacak.

 

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