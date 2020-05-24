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Gündem

81 ilde camiler ıssız kalmadı! Minarelerden selalar okundu

İstanbul ve diğer illerde koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camiler, bayram sabahı boş kaldı. Minarelerden tekbirler okundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:26:00 -

Koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süre ibadete kapatılan camilerde, bu sene Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılınamadı. Boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler okundu. Genelde avlusundaki kalabalıkla görüntülenen Eyüpsultan Camii'nde, caminin avlusu güvercinlere ve polis ekiplerine kaldı.

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Yorumlar

Dikilitaş

Fuhuş serbest zina serbest domuz serbest bol bol minarelerden şov .
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