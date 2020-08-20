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Gündem 80 yaşındaki “Süper Dede” 5. Üniversite diplomasını aldı
Gündem

80 yaşındaki “Süper Dede” 5. Üniversite diplomasını aldı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan “Süper Dede” lakaplı emekli astsubay Mehmet Deniz, beşinci üniversite diplomasına kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:24:00 -
80 yaşındaki “Süper Dede” 5. Üniversite diplomasını aldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 1940 yılında doğan Deniz, 80 yıllık ömrüne yüzlerce sertifika, kurs programının yanı sıra açık öğretim fakültesindeki 5 ayrı bölümde eğitim alıp diplomaya kavuşma başarısını sığdırdı. İzmir’de 61 yaşında üniversite eğitimi almaya başlayan Deniz, açıköğretim fakültesindeki Büro Yönetimi, İktisat, İşletme, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin ardından Adalet bölümünden de diplomasını aldı. Deniz, “Gelecek yıl acil durum ve afet yönetimi okuyacağım sonra da halkla ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorum” diyerek okumanın yaşı olmadığını gösterdi.


Yeni Akit Gazetesi
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