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Yerel 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Yerel

80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-08-08 08:45:00 -
80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşlı kadın, evinde ölü olarak bulundu.

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Fulya Sokak'ta meydana gelen olayda, Hazemi A.'dan (80) haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde yaşlı kadını hareketsiz görüp durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, yaptıkları müdahalede Hazemi A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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