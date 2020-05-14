80 milyon yıllık fosiller keşfedildi!

Batı Avustralya Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 'Uintacrinus Socialis' ve 'Marsupites Testudinarius' olmak üzere iki farklı türe ait 80 milyon yıllık içi boş fosiller keşfettiklerini açıkladı. Keşfedilen yeni fosillerin deniz yıldızı ve deniz kestanelerine ait olduğu düşünülüyor.

Batı Avustralya Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü’nden araştırmacı Aaron Hunter, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında krinoidlerin milyonlarca yıl önce okyanus tabanında yüzen en tehlikeli canlılardan biri olduklarını; soyu tükenmiş bir krinoid cinsi olan Uintacrinus'un, sapı olmaması ve okyanus tabanının üzerinde yüzmesi nedeniyle en olağandışı krinoidler arasında yer aldığını söyledi.

Keşfedilen yeni fosillerin çok ağır yüklere dayanabilmelerini ve okyanusta onları tehdit eden canlılardan korunabilmelerini sağladığını ifade eden Hunter, Marsupites Testudinarius'un Uintacrinus’a kıyasla daha az ama nispeten daha büyük plakalara sahip olduğunu kaydetti.

Hunter, keşfedilen fosillerinin gizemli olduğuna dikket çekti. Hunter, açıklamasında "Krinoid fosillerinde ilk kez böyle bir yapı bulduk. Fakat bu canlıların neden evrim geçirmediği hala büyük bir sır." ifadelerini kullandı.