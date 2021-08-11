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Gündem 8 yıldır aranan şahıs Batman’da yakalandı!
Gündem

8 yıldır aranan şahıs Batman’da yakalandı!

Batman'da toplam 13 dosyadan yakalama kaydı bulunan ve 8 yıldır cezaevi firarisi olan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 21:34:00 -
8 yıldır aranan şahıs Batman’da yakalandı!

Batman Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Kasten Yaralama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Hırsızlık gibi değişik suçlardan hakkında 13 ayrı yakalama kaydı bulunan ve 8 yıldır cezaevi firarisi olan M.Ş.T (26) isimli şahıs, jandarma dedektifleri tarafından yapılan fiziki takip sonucunda, Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkında yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Cezaevi firarisi şahsın yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildiği aktarıldı. 



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