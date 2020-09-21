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Aktüel 8 yılda 272 bin kişi Anayasa Mahkemesine başvurdu
Aktüel

8 yılda 272 bin kişi Anayasa Mahkemesine başvurdu

Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki (AİHM) ihlal davalarını azaltmak amacıyla 23 Eylül 2012'de getirdiği Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı, aralarında ünlülerin, siyasetçilerin, çocuğuna kendi soyadını vermek isteyen boşanmış kadınların, şiddet mağdurlarının da bulunduğu 272 bin kişinin ‘umudu’ oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:10:00 -
8 yılda 272 bin kişi Anayasa Mahkemesine başvurdu

Uygulamanın başladığı 2012'de başvuru sayısı 1342 iken, sonraki süreçte başvuru sayısında büyük artış yaşandı. Bu sayı 2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376 oldu. Anayasa Mahkemesine en yüksek başvuru sayısı 80 bin 756 ile 2016'da gerçekleşti. Bu sayı 2017'de yarı yarıya azalarak 40 bin 530 olarak belirlendi. 2018'de ise başvuru sayısı 38 bin 186'ya düştü. Geçen yıl 42 bin 971, bu yıl 1 Ocak-30 Haziran döneminde ise 18 bin 36 başvuru yapıldı. Böylece Anayasa Mahkemesinin kapısı, bireysel başvuru hakkının uygulanmaya başladığı 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2020'ye kadar geçen sürede 272 bin 672 kez çalındı. Yüksek Mahkeme tarafından başvuruların 236 bin 407'sini karara bağlanırken, mahkemede karar bekleyen 36 bin 265 dosya bulunuyor. Sonuçlanan başvurulardan 212 bin 675'ini "kabul edilemez" bulan Anayasa Mahkemesi, 9 bin 682 dosyada hak ihlali tespit etti.

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