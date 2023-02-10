8 yaşındaki Asya'nın yürekleri sızlatan görüntüsü! 96 saat sonra ilk sözü Besmele oldu
Kahramanmaraş'taki depremin yıkıma neden olduğu Hatay'da 96 saat sonra enkazdan çıkarılan 8 yaşındaki Asya Dönmez'in ilk sözleri "Bismillahirrahmanirrahim" oldu.
Hatay'da çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 8 yaşındaki Asya Dönmez, 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Asya enkazdan çıkartıldıktan sonra ilk dediği kelime "Bismillahirrahmanirrahim" oldu.
Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem sonrası 4 katlı bir binanın enkazı altında kalan 8 yaşındaki Asya Dönmez, 4 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Kütahya İtfaiyesi ekipleri tarafından 96 saat sonra kurtarıldı.
İlk kelimesi besmele oldu
Ekipler, yerle bir olan 4 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Asya Dönmez, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Öte yandan 96 saat sonra enkazdan çıkartılan Asya'nın ilk dediği kelime "Bismillahirrahmanirrahim" oldu.