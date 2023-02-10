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Yaşam 8 yaşındaki Asya'nın yürekleri sızlatan görüntüsü! 96 saat sonra ilk sözü Besmele oldu
Yaşam

8 yaşındaki Asya'nın yürekleri sızlatan görüntüsü! 96 saat sonra ilk sözü Besmele oldu

Kahramanmaraş'taki depremin yıkıma neden olduğu Hatay'da 96 saat sonra enkazdan çıkarılan 8 yaşındaki Asya Dönmez'in ilk sözleri "Bismillahirrahmanirrahim" oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 23:36:00 - 2023-02-10 23:45:19

Hatay'da çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 8 yaşındaki Asya Dönmez, 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Asya enkazdan çıkartıldıktan sonra ilk dediği kelime "Bismillahirrahmanirrahim" oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem sonrası 4 katlı bir binanın enkazı altında kalan 8 yaşındaki Asya Dönmez, 4 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Kütahya İtfaiyesi ekipleri tarafından 96 saat sonra kurtarıldı.

İlk kelimesi besmele oldu

 

Ekipler, yerle bir olan 4 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Asya Dönmez, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Öte yandan 96 saat sonra enkazdan çıkartılan Asya'nın ilk dediği kelime "Bismillahirrahmanirrahim" oldu.

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