8 yaşında 3 kişiyi vahşice katletti! "Acı vermeyi seviyorum"

İngiliz basınına göre, 1998 yılında Hindistan'ın Bihar kentinde doğan Amarjeet Sada, son derece fakir bir ailenin çocuğu olarak hayata gözlerini açtı.

2006 yılında 8 aylık kız kardeşini ve 6 yaşındaki kuzenini öldürdüğü iddia edilen Sada, polise ihbar edilmedi.

Sada'nın amcası ilk iki cinayeti bildiğini ve bunların aile meselesi olduğu için polise bildirilmediğini söyledi.

Sada'nın kuzeni ve kız kerdeşini öldürmesine ilişkin olarak detaylar paylaşılmazken seri katilin son kurbanı ise aynı mahallede yaşadığı komşularının 6 aylık bebeği Kushboo oldu.

Pişmanlık göstermedi

2007 yılında bebeğin annesi yerel polise Kushboo'yu içinde ayrıca bir bakımevi de bulunan ilkokula bıraktığını söyledi.

Ancak işlerini halledip geldiğinde kızının okuldan kaybolduğunu fark eden anne polise haber verdi. Kushboo'yu bulmak için bir arama başlatıldı.

Ancak birkaç saat sonra Sada, polise Kushboo'yu kaçırdığını, tuğlalarla vurduğunu ve onu boğarak öldürdüğünü ardından ise gömdüğünü itiraf etti.

Sada polis ekipleri tarafından gözaltına alındığında ise hiçbir pişmanlık göstermedi.

"Acı vermeyi seviyorum"

The Sun gazetesinin haberine göre Sada, polise verdiği ifadesinde, "Acı vermeyi seviyorum" dedi.

Hindistan yasalarına göre bir çocuk hapse atılamaz veya ölüme mahkum edilemez. Bu nedenle Sada'nın bir çocuk bakımevine gönderildiği iddia edildi.

2016 yılından Bihar'ın Munger kasabasındaki salınan Sada'nın şu anda nerede olduğu tam olarak bilinmiyor.