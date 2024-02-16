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Siyaset 8. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
Siyaset

8. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu

Yeniakit Publisher
2024-02-16 17:05:00 -
8. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 8. Yargı Paketi'nde emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de bulunuyor...

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 8. Yargı Paketi'nde emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de bulunuyor...

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme 8. Yargı Paketi'nde yer aldı.

ADLİ PARA CEZALARI ARTIRILIYOR...

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 8. Yargı Paketi'nin ayrıntılarını açıkladı. Teklifin bir tanesi geçici olmak üzere 43 maddeden oluştuğunu ifade eden Zengin, amaçlarının yargı hizmetlerinin daha etkin sağlanması olduğunu aktardı. Adli para cezalarında bazı alt ve üst sınırları yeniden düzenlediklerini kaydeden Zengin, bir günlük ezanın alt sınırının 100, üst sınırının ise 500 TL'ye çıkarılacağını söyledi.

Zengin, "Adalet bakanlığı bünyesinde bulunan tazminat komisyonuna yeni görevler vererek yeni bir hüviyete kavuşturmuş oluyoruz. Manevi tazminat talepleri anayasa mahkemesi yerine bu komisyona yapılacak. Bireysel başvurulardaki yığılmalar olmayacak artık." dedi.

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