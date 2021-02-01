Son Dakika Haberi; Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı 2 saat sürdü. Kabine Toplantısı'ndan okulların açılma tarihiyle ilgili kararlar da çıktı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula başlayacak?

8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okulların açılması ile ilgili konuşmasından öne çıkanlar:

15 Şubat'ta köy okullarında eğitim ve öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak vaka sayısının artması durumunda tekrar bu eğitime ara verilebilecek.

1 Mart'tan itibaren il bazında vaka durumuna bakılarak eğitim ve öğretime geçilmesine karar verdik. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak.