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Eğitim 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Eğitim

8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların açıklaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce 15 Şubat'ta açılacağı konuşulan okullarda eğitimin ne zaman başlayacağı belli oldu. 8. ve 12. sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-01 20:23:00 -
8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Son Dakika Haberi; Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı 2 saat sürdü. Kabine Toplantısı'ndan okulların açılma tarihiyle ilgili kararlar da çıktı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula başlayacak?

8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okulların açılması ile ilgili konuşmasından öne çıkanlar:

15 Şubat'ta köy okullarında eğitim ve öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak vaka sayısının artması durumunda tekrar bu eğitime ara verilebilecek.

1 Mart'tan itibaren il bazında vaka durumuna bakılarak eğitim ve öğretime geçilmesine karar verdik. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak.

 

 

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