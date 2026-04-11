8. Tour of Mersin’in Gülnar Etabı Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve sporseverlerin heyecanla takip ettiği 8. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu tüm hızıyla devam ediyor. Organizasyonun 2. etabı, Gülnar’dan başlayıp Erdemli’de sona eren zorlu parkuruyla hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Tour of Mersin’in 2. etabında 5 kıta 26 ülkeden 120 bisikletçi, Gülnar Hükümet Konağı önünden yarışmaya başladı. Startı, Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin verdi. Sporcular, Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerini kapsayan güzergahta toplam 126 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Yayladan denize uzanan eşsiz manzaralar eşliğinde gerçekleşen etap, sporcular için hem teknik hem de fiziksel açıdan zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Doğa ile iç içe geçen parkur, Mersin’in tarihi ve doğal güzelliklerini gözler önüne sererken, yarış boyunca güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı sağlık ekipleri de olası durumlara anında müdahale etmek için parkur boyunca hazır bulundu.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Türkiye’nin en önemli bisiklet organizasyonları arasında gösterilen Tour of Mersin’in 2. gününde dereceye giren sporcular, etap sonunda Erdemli sahilinde düzenlenen ödül töreninde madalyalarını aldı. 8. Tour of Mersin 2. Etap Birincisi Nikiforos Arvanitou, ikincisi Ramazan Yılmaz, üçüncüsü ise Mustafa Tarakçı oldu.

En iyi tırmanışçı kategorisinde birinci Serdar Anıl Depe, ikinci Calum Johnston ve Gerard Garcia Ledesma üçüncü oldu. En iyi sprinter kategorisinde birinci Calum Johnston, ikinci Nikiforos Arvanitou ve üçüncü Serdar Anıl Depe ödüle layık görülürken, en iyi genç sporcu kategorisinde ise birinci Tomas Pridal, ikinci Amaniel Desta ve üçüncü Hugo Wertz oldu.

1. Etabın sonuçlarına göre oluşan liderlik mayolarını giyenler; Lider Sporcu Kategorisinde turuncu mayo giyen Calum Johnston, Calum johnston aynı zamanda lider sporcu mayosu giydiği için en iyi ikinci puana sahip Nikiforos Arvanitou yeşil mayoyu giydi. En iyi tırmanışçı kategorisinde ise kırmızı mayoyu alan Serdar Anıl Depe oldu. En genç sporcu kategorisinde ise beyaz mayoyu Tomas Pridal giydi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 8. Tour of Mersin, 3. ve 4. etaplarıyla Mersin’in farklı ilçelerinde devam ederek hem sporculara zorlu parkurlar sunmaya hem de kentin doğal ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam edecek. 3. etapta sporcular, 11 Nisan’da Tarsus’tan pedal çevirmeye başlayacak. Çamlıyayla ilçesinden geçecek olan sporcular, Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası’nda 95 kilometrelik parkuru tamamlayacak. Tour of Mersin’in final etabı ise 12 Nisan’da kent merkezinde gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak olan yarışta, sporcular Adnan Menderes Bulvarı’nda tur atarak, 124 kilometrelik parkurun ardından organizasyonu tamamlayacak.

ŞANAL: “BU TÜR ORGANİZASYONLAR, GENÇLERİMİZİN SPORA YÖNELMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MOTİVASYON KAYNAĞI”

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, uluslararası düzeyde önemli bir organizasyon olan ‘Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’ kapsamında farklı ülkelerden gelen sporcuları ilçelerinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Torosların eşsiz doğasıyla çevrili, yayla kültürü ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Gülnar’dan geçen etap vesilesiyle, sporun birleştirici gücüne bir kez daha hep birlikte şahit olduklarından bahseden Şanal, “Bu tür uluslararası organizasyonların ilçemizin tanıtımına katkı sağlamasının yanı sıra; özellikle gençlerimizin spora yönelmesi açısından da önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna inanmaktayız. Bu organizasyonun dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren önemli bir buluşturma olduğuna inanıyor, farklı ülkelerden gelen sporcularımızı ilçemizde misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum” dedi. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ile katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, güvenlik ve sağlık ekiplerine teşekkürlerini ileten Şanal, yarışmaya katılan tüm sporculara da başarı dileklerinde bulundu.

ÖNGE, SPORCULARA 3 DİLDE BAŞARI DİLEDİ

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ise sporculara; Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Rusça olarak başarı dileklerinde bulundu. Önge, “Hepinize başarılar diliyorum. Emniyetli ve sağlıklı bir sürüş diliyorum. Başarılar” diye belirtti.

YETGİN: “BU ORGANİZASYON İLE ŞEHRİMİZİN EŞSİZ COĞRAFYASI, ULUSLARARASI BİR VİTRİNE ÇIKMAKTADIR”

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin de Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adına herkesi selamladı. Bu yıl 8.’si düzenlenen Tour of Mersin’in, kentin sadece bir tarım ya da liman kenti olmadığını; aynı zamanda bir spor, kültür ve turizm başkenti olduğunu da kanıtladığından söz eden Yetgin, “Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel bisikletçiler, Toroslar’ın zirvesinden, Akdeniz’in turkuaz kıyılarına kadar her karış toprağımızda ter dökecekler. Bu yıl 8.’sini düzenlediğimiz Tour of Mersin; 18 takım ve 26 farklı ülkeden sporcuların katılımıyla, şehrimizin eşsiz coğrafyasını uluslararası bir vitrine çıkarmaktadır” ifadelerine yer verdi. Yetgin ayrıca, sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da önemli bir yere sahip organizasyonda; Mersin Valiliği koordinesindeki tüm kurumlara, Türkiye Bisiklet Federasyonu’na ve Mersin Büyükşehir’de emeği geçen herkese teşekkür ederek, yarışan tüm sporculara başarılar diledi.

GÖKAYAZ: “TOUR OF MERSİN ULUSLARARASI BİSİKLET TURU’NUN 2. ETAP’INI TAMAMLADIK”

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nun 2. Etap’ını tamamladıklarından söz ederek, “2. Etap’ımız güzel Gülnar ilçemizden başladı; sporcularımız oradan Mut ve Silifke’yi geçerek, Erdemli’de finish noktasına ulaştılar. Bu parkur daha çok yayladan denize iniş şeklinde 126 kilometik bir parkurdu” dedi. Gülnar’da çok güzel, neşeli ve eğlenceli start ile güne başladıklarını ifade eden Gökayaz, “2. Etap’ımızı en ufak bir sıkıntı olmadan tamamladık. 3. ve 4. Etap’ımız kaldı ve onlara hazırlanıyoruz. 3. Etap en zorlu etabımız ve Tarsus Gençlik Kampı’ndan başlayacağız. Bu etap Çamlıyayla ve Toroslar ilçemizin olduğu bir etap. Ayvagediği Yaylası’nda bitiriyoruz” diye konuşarak, tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.

DEPE: “SEYİR ZEVKİ İNANILMAZ YÜKSEK BİR ETAPTI”

1. ve 2. Etapların En İyi Tırmanışçı Kategorisi 1.’si Serdar Anıl Depe, Gülnar’da rotanın çok güzel olduğunu söyleyerek, “Seyir zevki inanılmaz yüksek bir etaptı. Bu benim Mersin’de 2. defa yarışım. O yüzden buraya geri dönmek güzel oldu. Kendi açımdan her 2 yarışta da genelde hep güzel sonuçlar elde ediyorum. Özellikle Türkiye turundan önce bizim için iyi bir antrenman yarışı oldu” diye konuştu.

2. Etap 1.’si Team United Shipping takımından Nikiforos Arvanitou, Mersin’de ilk defa yarıştığından söz ederek, “Burada hava ve şehir çok güzel ve Mersin’de olduğumuz için çok mutluyuz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz” dedi. 2. Etap’ın yayladan denize doğru bir etap olduğunu kaydeden Arvanitou, “Etap kısa bir tırmanışla başladı ve daha sonra tehlikeli diyebileceğimiz dik inişler vardı ama manzaralar harikaydı. Sonunda takım olarak da kazandığımız için çok mutluyum” diye belirtti. Çok güzel ve güvenli bir organizasyon olduğunun da altını çizen Arvanitou, “Yollar kapanıyor ve bu bisiklet sporu için çok önemli. Türkiye’nin her kademesiyle bisiklet sporunu desteklemesi çok güzel bir durum. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

YURTTAŞLAR ORGANİZASYONUN İLÇELERİNİ KAPSAMASINDAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYOR

Gülnarlı yurttaşlardan Ahmet Kemal Öner, bu tür organizasyonlarının ilçelerine büyük katkıda bulunduğundan söz ederek, “Çünkü ilçemizde sosyal faaliyetler çok az ve böyle sportif bir faaliyetin olması bize mutluluk veriyor. Geçen sene burada değildim ve bu sene denk geldim. Büyük bir organizasyon, ilk defa böyle bir kalabalık organizasyon gördüm” dedi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e ilçeleri adına teşekkür etti.

Gülnarlı minik sporsever Mehmet Emir Tüzün, sporculardan imza aldığını ve çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Ben de bisiklet sürmeyi istiyorum. Yarışmacı olmak istiyorum” dedi.