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Dünya 8 tondan fazla! Kolombiya'da ele geçirildi
Dünya

8 tondan fazla! Kolombiya'da ele geçirildi

Kolombiya'da kara ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonunda 8,3 ton kokainin ele geçirildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 00:32:00 -
8 tondan fazla! Kolombiya'da ele geçirildi

Kolombiya'da kara ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonunda 8,3 ton kokainin ele geçirildiği açıklandı.

Kuzey Santander bölgesine bağlı Catatumbo bölgesindeki Hacari kasabasında, hava kuvvetlerinin de desteğiyle ordu uyuşturucu laboratuvarına baskın yaptı.

Operasyonda, 8 tondan fazla kokaine el konuldu. 16 kişi gözaltına alındı.

Ordudan yapılan açıklamada, bu yıl yapılan operasyonlarda en yüksek miktardaki kokainin ele geçirildiği belirtildi.

Kolombiya basınında çıkan haberde, uyuşturucu laboratuvarının imha edildiği bilgisi paylaşıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında 9 Şubat 2022'de 6 ton, 25 Kasım 2021'de ise 10 tondan fazla kokaine el konulmuştu.

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