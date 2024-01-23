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Yerel 8 telefon direği ile kablolarını çalan zanlı tutuklandı
Yerel

8 telefon direği ile kablolarını çalan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-23 07:33:00 -
8 telefon direği ile kablolarını çalan zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 8 telefon direği ile kablolarını çalan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Akçagüney Mahallesi'nde 8 telefon direğinin ve kablolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kurulan özel bir ekibin araştırmaları sonucu hırsızlığı A.E.Y'nin (59) gerçekleştirdiği belirlendi.

A.E.Y'nin bir kamyonetle seyir halinde olduğunu öğrenen ekipler, aracı durdurdu. Yapılan aramalarda, 500 metre telefon kablosu, 1 demir kesme makası ve 1 el testeresi ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan A.E.Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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