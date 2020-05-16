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Yerel

8 tabanca ve 3 tüfekle yakalanan adamı adliyeye bu halde getirdiler

Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Mahmut K. 8 tabanca ve 3 pompalı tüfek ile yakalandı. Gözaltına alınan Mahmut K.'ye, yakalanmadan önce, koronavirüs şüphesi bulunan bir yakınını ziyaret ettiğinin ortaya çıkması üzerine koruyucu kıyafet giydirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:36:00 -
8 tabanca ve 3 tüfekle yakalanan adamı adliyeye bu halde getirdiler

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mahmut K.'nin şehir dışından ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek getirerek kentte sattığı yönünde bilgi aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Mahmut K.'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 8 tabanca ve 3 pompalı tüfe ele geçirildi. Silahlara el koyulurken Mahmut K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Mahmut K., adliyeye sevk edildi. Mahmut K.'ye yakalanmadan önce, koronavirüs şüphesi bulunan bir yakınını ziyaret ettiği gerekçesiyle koruyucu kıyafet giydirildi.

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