8 STK’dan çocuklar için pandemi önlemleri

Haber Merkezi

Genç Gönüllüler Derneği, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle çocukların ve sivil toplum gönüllülerin salgından korunması amacıyla bir çalışma yaptı. STK’ların pandemi döneminde çocuklarla ilgili çalışmalarını anlatan video, Beşirağa Gençlik Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. "Toplumun Salgın Hastalık Riskinden Korunması İçin İyi Uygulama Örnekleri” videosu tüm STK’lara ve topluma rehber niteliği taşıyor.

Çocukları koruyalım

“Çocukların ve Sivil Toplumun Salgın Hastalık Riskinden Korunması İçin İyi Uygulama Örnekleri” isimli videoyu kamuoyu ile paylaşan Genç Gönüllüler, yaptığı çalışma ile hem çocukları hem de STK çalışanlarını ve gönüllülerini korumayı hedefliyor.

Çalışmada, Bilinçli Aile Mutlu Çocuk Derneği, Yetiştirme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, Sağlıklı Yeni Nesiller ve Yardımlaşma Derneği, Genç Gönüllüler Derneği, İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yeşilay ve JCI Genç Liderler ve Girişimciler Derneği örnek uygulamalarıyla yer alıyor. Çalışma hem çocukları hem de STK çalışanlarını ve gönüllülerini korumayı hedefliyor.

Basın toplantısında konuşan Genç Gönüllüler Derneği Başkanı Eyüp Coşkun, pandemi sürecinde çocukların ve sivil toplum kuruluşlarının virüs riskinden korunması için iyi uygulama örnekleriyle ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bu yöndeki programların derlendiğini aktaran Coşkun, “Burada en büyük amacımız ilham vermek, ufuk açmak ve her bir sivil toplum kuruluşunun, okul müdürünün, ebeveynin kendi önlemlerini almasıydı. Ailelerin çocuklarını tanıması ve doğru yönde bilgilendirmesi için farklı yöntemlere ihtiyaçları var. Umuyoruz ki bu video farkındalığı sağlayacaktır” diye konuştu.