8. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı? Yüzü yüze eğitime hangi sınıflar başlayacak?

17 Mayıs’tan itibaren kontrollü normalleşme aşladı. Buna göre, hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre ise son 24 saatte 223 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 512 yeni vaka daha tespit edildi. Peki yüz yüze eğitim nasıl olacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

8. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Bugün itibarıyla tam kapanma dönemi sona erdi ve kademeli normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim arasında gidip gelen pandemi koşulları nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi vaka sayısına göre açılıp kapanan okullarla ilgili de yeni normalleşmenin ilk aşamasına ilişkin kararlar da açıklandı.

"Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında bugünden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.