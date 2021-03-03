8. sınıf yüz yüze eğitim ders saati | 8. sınıf yüz yüze eğitim hangi dersler var?

Ortaokul 8. sınıfların açılması ile birlikte ders saatleri ve hangi derslerin yüz yüze olarak işleneceği merak ediliyor. Peki 8. sınıf yüz yüze eğitim ders saatleri nasıl? 8. sınıf yüz yüze eğitim hangi dersler var?

Risk gruplarında yer alan illerde sınıf kalabalığını önlemek adına ve sınıf mevcudunu bölmek gibi yapılacak uygulamalarda haftada toplam 12 ders saati yapılacak. Eğer bu tür önlemler gerektirmezse ortaokul yüz yüze dersleri hafta 22 saat olacak.

Ortaokul 8. sınıflarda yüz yüze eğitimler haftada 12 ders saati yapıldığı zaman; Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, 22 ders saati yüz yüze eğitim durumunda da Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yapılacak.

İmam Hatip ortaokullarında yüz yüze eğitim ders saati

Risk gruplarındaki illerde imam hatip ortaokullarının 8. sınıf ders saatleri ise yine aynı önlemler dahilinde haftada toplam 14 saat, bu önlemler haricinde ise haftada 24 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Bu sınıflarda haftada 14 ders saati yüz yüze eğitim yapıldığı zaman Türkçe, matematik, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ve Kur'an-ı Kerim, 24 ders saati yüz yüze eğitim yapıldığı zaman da yine aynı dersler yüz yüze olarak işlenecek.